Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda önüne çıkan kadına çarpmamak için manevra yaptığı iddia edilen ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen midibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Demir hayatını kaybetti.

Kaza, 16.15 sıralarında Adapazarı ilçesi Korucuk-Adapazarı duble yolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde Karaman istikametine doğru seyir halinde olan 34 RP 522 plakalı Necdet P. İdaresindeki midibüs, iddiaya göre önüne çıkan kadına çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı işçi servisi ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Kaza sonrasında bölge adeta savaş alanına dönerken, araçlar ise çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönmüştü. Kazada ağır yaralanan 52 LL 180 plakalı servisin Ordu Ünyeli sürücüsü Mustafa Demir kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.