Feci kazada bilanço arttı! Baba ve 2 oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Feci kazada bilanço arttı! Baba ve 2 oğlu yaşamını yitirdi

11.07.2023 11:34

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen bir kişi daha hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

BABA-OĞUL OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre kaza dün Sivas- Kayseri kara yolu Cemel kavşağında meydana geldi. Bayram B. yönetimindeki hafif ticari araç ile H.K. idaresindeki vinçli kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bayram B. ve araçta bulunan oğlu Onur B. olay yerinde hayatını kaybetti, D.B. ve F.B. ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada bilanço arttı! Baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan D.B. (20), Ömer B. ve F.B. ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada bilanço arttı! Baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Şarkışla, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feci kazada bilanço arttı! Baba ve 2 oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feci kazada bilanço arttı! Baba ve 2 oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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