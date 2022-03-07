Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

07.03.2022 09:17

Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa yolu Yeni Hal Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GGM 60 plakalı audi marka araç sürücüsü İ.Ö, 44 BC 981 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan iki araç sürücüsünden M.A.K. olan 34 BFY 448 plakalı Fiat Doblo marka ticari araç, sürücüsü C.A. olan 34 DK 228 plakalı Skoda marka otomobil ve sürücüsü M.B. olan 21 ACE 906 plakalı Volvo marka araç ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.S, M.S.S, S.Ö, S.U, ve Songül Öztekin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Songül Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hurdalığa dönen cadde, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı.

(Murat Başal/ İHA)

Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

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Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika


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