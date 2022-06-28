Fedakar dede Türkiye'nin en iyi otizm profesörü ile sözleşme imzalamıştı, alanında uzmanlar eğitime başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için özel eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, Türkiye'nin en önemli hocalarından Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın kentte eğitim vermesi için İstanbul'da sözleşme imzalamıştı; alanında uzman eğitmenler Diyarbakır'da göreve başladı.

Diyarbakır'da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açmıştı. Elaldı, hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için açtığı kliniği bağışlamıştı. Fedakar dede, bir ilki daha gerçekleştirerek otizm alanında Türkiye'nin en iyi özel eğitim profesörü akademisyen Bünyamin Birkan'ı kentte eğitim vermesi için 18 Haziranda İstanbul'da sözleşme imzalamıştı. Alanında uzman eğitmenler, Diyarbakır Otizim Eğitim Merkezi (OEM)'de eğitme başladı.

"Her hafta çocukların gelişimiyle ilgili datalar toplanıp grafikleştirilecek"

BBA Eğitim Programları Koordinatörü Ali İrfan Çaka, her hafta klinikte çocukların gelişimi ve eğitmenlerin yeni tip eğitim modelleri ile ilgili datalar toplanıp grafikleştireceklerini söyledi. Çaka, "Eğitim ortamı mükemmel çok iyi bir ortam tasarlanmış, planlanmış, otizmli çocuklara hizmet vermek için çok uygun bir ortam geliştirmiş. Her şey hazır, materyaller, terapistler eğitimler çocukların ihtiyaçlarına göre desenlenmiş ve planlanmış. Tabi ortamı hazırlamak ve terapistleri programın içine yerleştirmek yetmiyor. Önemli olan iyi bir müdahale programı geliştirmek. Her çocuğun ihtiyacına göre programı revize edip, desenleyip sonrasında çocuğun gelişimini takip edip, güncellemek ve bunları bilimsel standartlara uygun datalarını toplayıp grafikleştirmek ve gerçekten çocuğun gelişimini objektif bir şekilde ispat etmek" dedi.

İlk geldiklerinde çocukları tek tek gözlemleyip değerlendirmeye başladıklarını aktaran Çaka, "Çocukların var olan halihazırdaki becerileri neler, bir yıl içinde çocukların nereden başlayıp nereye gidebileceklerine dair bir kaba taslak bir yol haritası çizmek, sonra onların bireyselleştirilmiş eğitim planlarını tasarlamak ve başlangıçta ne ile başlayıp onların gelişimini nasıl takip edeceğiz. Bunların grafiklerini nasıl tutacağız ve sonrasında süreci nasıl kontrol edip nasıl yöneteceğiz üzerine bir gözlem yapıp gün içinde kendi aramızda bunu tartıştık. Sonuca vardırmayı hedefliyoruz. Öncelikle her hafta buraya geleceğiz ve çocukların gelişimini ve eğitimcinin mesleki becerilerini geliştirmek için belirli gözlemler yapıp onlarla hizmet içi eğitimler yapacağız. Çocuklarla çalışacağız. Onların neye ihtiyaçları olup olmadığına karar vereceğiz ve programı revize edip güncellemeye devam edeceğiz. Bu istisnasız her hafta gerçekleşecek ve her hafta çocukların gelişimiyle ilgili datalar toplanıp grafikleştirilecek" diye konuştu.

ABA Otizm Merkezi Kurum Müdürü Burhan Esmer ise, ABA sistemini en üst seviyeye getirmek için dünya standartlarına uygun şekilde devam ettiklerini kaydetti. Esmer, "Dünya standartlarına uygun ve bilimsel geçerliliği kanıtlanmış olan ABA eğitim modelini Diyarbakır'a getirdiği için öncelikle buradan Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. BBA Akademi'yle anlaşmamız süresinde buradaki ABA eğitim modelini uygulanan ABA sistemini en üst seviyeye getirmek ve dünya standartlarına uygun bir şekilde devam ettirmeyi istiyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık. Arkadaşlarımız geldi, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha iyi bir seviyeye getireceğimize inanıyoruz. Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da zaten bu denli genel bir otizm eğitim merkezi yok. Eğitimin ön plana çıksın diye gerekli denetimlerin çok sıklıkla yapılması gerekiyor. Bu konuda biz istiyoruz yapılsın, hatta gelip başta bizim de yapsınlar. Çünkü biz her şeyi uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.