Federer 2020 Fransa Açık'a katılacak

ABD basınına açıklamalarda bulunan Federer, ileri yaşı nedeniyle 2016 ile 2018 sezonları arasında yer almamayı tercih ettiği sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık hakkında konuştu.



Bu yıl katıldığı Fransa Açık'ta yarı finalde ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal'a elenen 38 yaşındaki Federer, "Gelecek yıl düzenlenecek Fransa Açık'ta yine mücadele edeceğim. Ama öncesinde bir süre ara vereceğim. Ailemle zaman geçirmeye ve tatil yapmaya da ihtiyacım olacak." ifadelerini kullandı.



Bu sezon olduğu gibi gelecek yıl da bütün grand slam turnuvalarında yer alacak Federer, hafta başında yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayı hedeflediğini belirtmişti.



Federer'in kariyerinde iki olimpiyat madalyasının yanı sıra 20 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.