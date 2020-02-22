Federer ameliyat oldu, temmuz ayına kadar yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Federer ameliyat oldu, temmuz ayına kadar yok - Son Dakika Spor

Federer ameliyat oldu, temmuz ayına kadar yok

7 saat önce

Roger Federer, bundan dört yıl önce sol dizinden önemli bir operasyon geçirmişti.

Federer ameliyat oldu, temmuz ayına kadar yok, System.String[]

Roger Federer, bundan dört yıl önce sol dizinden önemli bir operasyon geçirmişti. Sonrasında ise kortlara dönmüş ve koleksiyonuna üç Grand Slam kupası daha eklemişti. İsviçreli raket, o ameliyattan dört yıl sonra, bu sefer sağ dizinden ameliyat oldu. Efsanevi tenisçi, bu haberi spor kamuoyuyla dün paylaştı.

Bu ameliyatın ardından gelecek iyileşme sürecinin birkaç ay alması bekleniyor. Ekselansları, kuvvetle muhtemel temmuz ayında başlayacak çim kort sezonuna kadar turnuvalara katılamayacak.

Federer’in takipçileri, onu gelecek hafta (24-29 Şubat) Dubai’deki turnuvada izlemek için sabırsızlanıyordu. Ancak tabii ki bu beklentiler boşa çıktı. 38 yaşındaki oyuncu, öte yandan daha önce bu sezon yalnızca tek toprak kort turnuvasına (Roland Garros’a) katılacağını açıklamıştı. Federer Paris’te de korta çıkamayacak.

20 kez Grand Slam şampiyonu, Twitter üzerinden şu açıklamayı paylaştı: “Sağ dizim kısa bir süredir bana rahatsızlık veriyordu. Bu rahatsızlık kaybolmasını umdum ancak sonrasında ekibimle yaptığım toplantılar sonrasında bir operasyon geçirmeye karar verdim.”

En az dört ay yok

Ameliyat, Federer’e göre gayet iyi geçti. İsviçreli, bir iyileşme sürecinin ardından en üst düzey formuna kavuşmayı umduğunu söyledi ancak birçok turnuvayı kaçırmak durumunda olduğunu ekledi: “Maalesef Dubai’yi, Bogota’yı, Indian Wells’i, Miami Açık’ı ve Rolland Garros’u kaçıracağım.”

Tarihin en çok Grand Slam kazanan oyuncusu olan Federer, kortlara çim kort sezonuyla beraber dönmeyi beklediğini ifade etti. Bu da demek oluyor ki İsviçreli daha önce 10 kez şampiyon olduğu Halle’de ve sekiz kez kazandığı Wimbledon’da korta çıkabilecek. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kariyerinin ilk tekler altın madalyasını kovalayabilecek. Ayrıca Cincinnati’de ve Amerika Açık’ta Federer’i izleyebileceğiz.

Roger Federer, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:14 
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