Fehim Adak Anma Toplantısı Yapıldı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mardin'de merhum Fehim Adak'ı anma toplantısında yaptığı konuşmada, Adak'ın son nefesine kadar inandığı yolda yürümüş, Milli Görüş davasından taviz vermemiş bir dava adamı olduğunu belirterek, "Siyasetin ticaret olarak değil, ibadet olarak yapılması gerektiğini söyleriz. Fehim Adak'ın siyasi hayatına baktığınızda, bunu açık bir şekilde görmeniz mümkündür" dedi.

Milli Gençlik tarafından Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir otelde "Bir Ömür Sadakat: Fehim Adak" başlıklı anma programı düzenlendi.

Programa katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı konuşmada, Fehim Adak'a rahmet diledi. Fehim Adak'ın, Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Allah gani gani rahmet eylesin. Milli Gençlik Derneğimizin, Fehim Adak büyüğümüzle ilgili bir kitap çalışması da yapması lazım. Sadece Fehim Adak büyüğümüzün hayatını, hasletlerini, sadakatini, istikametini, ahlakını, tevazusunu gençlerimize aktarabilsek, bu bile Milli Gençlik Derneğinin çok önemli bir vazifesi olur. Zaten saatlerce soyut kavramlar üzerinden bir şeyleri anlatmak yerine, onların şahsiyet bulduğu, onların somutlaştığı Fehim Adak büyüğümüz gibi isimleri, şahsiyetleri anlatmak, onların hayatlarından örnekler vermek çok daha büyük etki yapıyor. İnşallah bu anma programlarının ilkini bu sene 10. vefat yıldönümünde yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha büyük katılımla, daha kapsamlı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Fehim Adak büyüğümüz gibi şahsiyetlerin ruhunun, manasının, temsil ettiği değerlerin yaşatılması, anılması, hatırlatılması, yeni nesillere aktarılması Milli Görüş davasının geleceği için, gençlerimizin, nesillerimizin yetişmesi için çok büyük mana ifade etmektedir."

Erbakan, "Siyasetin ticaret olarak değil, ibadet olarak yapılması gerektiğini söyleriz. Fehim Adak'ın siyasi hayatına baktığınızda, bunu açık bir şekilde görmeniz mümkündür" diye konuştu. Adak'ın, Necmettin Erbakan ile birlikte uzun yıllar dava mücadelesi verdiğini vurgulayan Erbakan, "Son nefesine kadar inandığı yolda yürümüş, Milli Görüş davasından taviz vermemiş bir dava adamıydı" dedi.

Fehim Adak'ın dürüstlüğü ve devlet malına gösterdiği hassasiyete işaret eden Erbakan, "Resmi işlerde devletin kalemini, özel işlerinde kendi kalemini kullanacak kadar hassasiyet gösteren bir şahsiyetten bahsediyoruz. VIP salonu yerine vatandaşlarla birlikte seyahat eden, 'ben' değil 'biz' diyen, tevazusunu hiç kaybetmeyen bir isimdi" ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, "İyi ahlak Fehim Adak'la özdeşleşmiş bir kavram. Teşbihte hata olmaz; adeta asrın sahabesi gibi bir kimseden bahsediyoruz" dedi.

Fehim Adak'ın kamu kaynaklarının tek hesapta toplanmasını öngören havuz sisteminin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını anlatan Erbakan, "Bu sistem sayesinde borçlanmadan, zam yapmadan ve vergi artırmadan büyük bir kaynak elde edildi" şeklinde konuştu. Fehim Adak için dua eden Erbakan, "Tavizsiz bir mücahit olarak hatırlanan Fehim Adak büyüğümüze Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Adak: Aile olarak devlet imkanlarından yararlanmamıza izin vermezdi

Fehim Adak'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Abdülhamit Adak da "Babam, 1948 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okurken Necmettin Erbakan hocamızla tanıştı ve bu tanışma ömür boyu sürecek bir dava arkadaşlığına dönüştü. DSİ Bölge Müdürü olduğu dönemde dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'nden adaylık teklifini reddederek hocamızın başlattığı Bağımsızlar Hareketi'ne katıldı. Bu kararı verirken dedeme 'Bu siyaset değil, Allah'ın davasıdır' dediğini hep anlatırdı. 1969 seçimlerinde zor şartlar nedeniyle seçimi az farkla kaybetti. Babamın en belirgin özelliği mütevazı oluşuydu; bakan olduğu dönemlerde bile misafirlerini kendi elleriyle uğurlar, kibirli davranmazdı. Aile olarak devlet imkanlarından yararlanmamıza izin vermezdi. Refah Yol döneminde de hocamızla çok yakın çalıştı; gece geç saatlerde bile çağrıldığında hiç tereddüt etmeden yanına giderdi" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de Fehim Adak'ın güvenilir ve örnek bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, Necmettin Erbakan'ın önüne gelen belgelerde "Fehim Adak imzaladı mı" diye sorduğunu, imzasını gördüğünde ise belgeyi tereddütsüz onayladığını anlattı.

Fehim Adak'ın oğlu AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da "Bizler de ahlak ve maneviyat düsturunu korumaya çalışıyoruz. Görev süremiz boyunca bu düsturu terk etmeden, vazifemizi en iyi şekilde yaparak memleketimize nasıl faydalı oluruz, bunun çabası içindeyiz. Farklı görüşlerden katılımcıların 'Fehim Adak' denince buraya koşarak gelmesi, Mardin'in ne kadar vefakar ve samimi bir kent olduğunu gösteriyor. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan da bizleri yalnız bırakmadı, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.