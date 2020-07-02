Felahiye Kaymakamı Cankatar'dan Ulaş ilçesine ziyaret - Son Dakika

Felahiye Kaymakamı Yusuf Cankatar, daha önce görev yaptığı Sivas'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.

İlçede 2014-2015 yıllarında görev yapan Cankatar, Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette, ilçelerdeki çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulaş ilçesini ve dostlarını unutmadığını ifade eden Cankatar, "Ulaş'ta güzel dostluklar edindik. Eski görev yaptığım ilçeye gelmekten Akköz ile tanışmaktan çok mutlu oldum, başarılar diliyorum." dedi.

Akköz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cankatar'a başarılar diledi.