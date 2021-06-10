Felçli köpeğine bebek gibi bakıyor - Son Dakika

AYDIN'da 80 köpeğe bakan Tenzule Küçük'ün (70), 5 ay önce köpeklerinden birinin dünyaya getirdiği 6 yavrudan 5'i annelerini emerken ezilerek öldü. Sağ kalan tek yavru ise beyin kanaması geçirip, felç oldu. Yürüyemeyen köpeğin, mamasını kaşıkla yedirip suyunu içiren Küçük, bir hayvanseverin desteğiyle ABD'den yürüteç de getirtti.

Aydın'da yaşayan Tenzule Küçük, Tepecik Mahallesi'ndeki bahçeli evinde kızı Funda Küçük ile 80 köpeğe bakıyor. Küçük'ün, 5 ay önce köpeklerinden birinin 6 yavrusu oldu. Annenin yavruları 3 haftalıkken emzirdiği sırada üzerlerine yatması sonucu nefessiz ve hareketsiz kalan 5'i öldü. Sağ kalan tek yavru ise, beyin kanaması geçirdi. Sağ tarafı felç olan, yürüyemeyen köpeğin, mamasını kaşıkla yedirip suyunu içiren Tenzule Küçük, hayvanseverin desteğiyle ABD'den yürüteç de getirtti.