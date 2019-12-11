Felipe Melo Kapadokya'da - Son Dakika
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Felipe Melo Kapadokya'da

6 saat önce

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti.

Felipe Melo Kapadokya'da, System.String[]

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini eşi ile birlikte gezen Felipe Melo burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo'ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.


Melo dün gece İstanbul'a gelmişti...


Felipe Melo, Galatasaray, Kapadokya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:35 
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