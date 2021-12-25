Üye Girişi
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ - Son Dakika

FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ

25.12.2021 10:52

Patrik Bartholomeos'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ayini, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti.

Patrik Bartholomeos'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ayini, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti.

Rojda ALTINTAŞ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- FATİH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat 09.00 sıralarında başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yerine bu yıl ayini Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişi kiliseye geldi.

FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ

YORUMLAR
500

Bartholomeos, Fenerbahçe, Ortodoks, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ - Son Dakika


İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası         
11:46
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
11:12
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:46 İnci Pastanesi'nden taklitçilerine Google davası
11:41 Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı
11:31 Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor
11:30 Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement