Fenerbahçe 1-0 Aston Villa'ya Yenildi

Stat: Chobani

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 56 Yiğit Efe Demir), İsmail Yüksek (Dk. 73 Alvarez), Fred, Nene (Dk. 56 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash (Dk. 75 Maatsen), Lindelöf, Mings, Digne, Sancho (Dk. 75 Garcia), Tielemans (Dk. 90+2 Hemmings), Bogarde, Buendia (Dk. 75 Onana), Rogers (Dk. 75 Guessand), Watkins

Gol: Dk. 25 Sancho (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 44 Nene, Dk. 45 Oosterwolde, Dk. 79 Mert Müldür, Dk. 88 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 53 Digne, Dk. 76 Lindelöf, Dk. 90 Tielemans, Dk. 90+5 Bogarde, Dk. 90+8 Guessand (Aston Villa)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.

52. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rogers, kale sahası önündeki Sancho'ya pasını aktardı. Sancho'nun düzeltip vuruşunda son anda araya Skriniar girerek tehlikeyi önledi.

60. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Duran'ın pasında topla buluşan Fred, sağdan savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Bizot gole izin vermedi.

63. dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan korner atışında top son olarak ceza yayı önündeki Cash'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

64. dakikada Fred'in kaptırdığı topu alan Rogers, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu, Ederson uzanarak köşeye giden topu çelmeyi başardı.

67. dakikada Asensio'nun uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu düzeltip sert vurdu ancak kaleci Bizot ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi.

75. dakikada Mert Müldür'ün ortasında Jhon Duran, soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bizot'tan dönen topu Kerem tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Mert Müldür kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Jhon Duran'ın kafa vuruşunda top Bizot'ta kaldı.

Aston Villa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.