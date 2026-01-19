Fenerbahçe Alanya'da Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe Alanya'da Kaldı

Fenerbahçe Alanya'da Kaldı
19.01.2026 14:09
Fenerbahçe'nin uçuşları iptal edildi, takım Alanya'da otelde gece geçirdi.

SÜPER Lig'de dün deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşması sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşları iptal edilen Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü. Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı. Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:22
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
