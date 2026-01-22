Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 Yenildi

22.01.2026 22:59
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve 11 puanda kaldı.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını ise Rui Teixeira ve Pedro Almedia üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran" ilk 11'iyle başladı. Konuk Aston Villa ise, "Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

19'uncu dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Sağ taraftan Tielemans'ın kullandığı kornerde ceza sahasındaki Watkins topa kafayla vurdu. Bu pozisyonda Mert Müldür topu çizgiden çıkardı. 25'inci dakikada Aston Villa öne geçti. Cash'in ceza sahası dışı sağ taraftan ortasında ön direkteki İsmail Yüksek'ten seken top Sancho'da kaldı. Kale önündeki Sancho'nun kafa vuruşunda top kaleci Ederson'un sağından ağlara gitti: 0-1. 42'nci dakikada orta alanda topla buluşan Rogers ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Watkins'e aktardı. Watkisn'in Ederson'u geçtikten sonra sağ ayakla yaptığı vuruşta Skriniar gole izin vermedi. İlk yarı Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol tarafta topla buluşan Duran, pasını merkezdeki Fred'e aktardı. Fred ise ceza sahası yayına yaklaşarak pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Talisca'ya verdi. Talisca'nın şutunda kaleci Bizot, soluna gelen topta gole engel oldu. 63'üncü dakikada kaleye yaklaşık 30 metrelik uzaklıkta topla buluşan Cash'in şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. 65'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Rogers'ın kale önüne çevirdiği topu İsmail Yüksek kendi ağlarına gönderdi. Önce golü veren hakem Luis Godinho, VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı verdi. 67'nci dakikada Asensio'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Bizot ayaklarıyla çıkardı. 75'inci dakikada Mert Müldür'ün sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topu Duran, Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Kerem'in ilk şutunda kaleci Bizot topu çelerken tekrar topla buluşan Kerem, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Ancak hakem Luis Godinho, VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt kararı verdi. Karşılaşma Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

