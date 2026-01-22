(İSTANBUL) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk etti.
Mücadeleyi İngiliz ekibi 25. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, 11 puanda kalırken Aston Villa puanını 18'e yükseltti.
Fenerbahçe, Aston Villa'ya Yenildi
