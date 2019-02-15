Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

55 dakika önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu arada tesislere gelen Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza da, Sarı-lacivertli takımın antrenmanını izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:49 Kaynak: DHA

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Spor
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