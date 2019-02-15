Fenerbahçe, Atiker Konyaspor Maçına Hazır
55 dakika önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nun 22'nci haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde, teknik direktör Ersun Yanal
yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Bu arada tesislere gelen Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza da, Sarı-lacivertli takımın antrenmanını izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:49 Kaynak: DHA
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