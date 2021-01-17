Fenerbahçe, Attila Szalai transferini resmen duyurdu! 4,5 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Kulübü, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

"FENERBAHÇEMİZE HOŞ GELDİN ATTİLA SZALAİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" ifadeleri kullanıldı.