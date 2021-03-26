Fenerbahçe Beko: 71-76
26.03.2021 23:54
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 31'inci haftasında Olympiakos'u deplasmanda 76-71 mağlup ederek 19'uncu galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 31'inci haftasında Olympiakos'u deplasmanda 76-71 mağlup ederek 19'uncu galibiyetini elde etti.
Turkish Airlines Euroleague'in 31'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 76-71 kazandı. Fenerbahçe Beko bu galibiyetle Turkish Airlines Euroleague'de 19'uncu galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte 18 sayı kaydeden Jan Vesely ise en skorer isim oldu.
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