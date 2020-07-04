Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'u resmen açıkladı! - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildi.

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildi. Fenerbahçe 3 yıllık sözleşmesi resmen duyurdu.

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İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kokoskov şunları söyledi:

"Fenerbahçe Ailesi'ne katıldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu fırsattanb dolayı çok büyük heyecan duyuyorum. Fenerbahçe'nin tarihinin ve geleneklerinin fazlasıyla farkındayım. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin tüm dübyada müthiş bir taraftar topluluğu olduğunu da biliyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Fenerbahçe taraftarına ve beni bu önemli görevin bhaşına getiren kişilere karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Bu nedenle de elimden gelenin en iyisini yapacak; yeteneklerimin, bilgimin ve deneyimlerimin tümünü, bu takımın elde etmeye alıştığı başarılara ulaşabilmesi için kullanmaya gayret edeceğim.

Fenerbahçe taraftarlarının basketbol takımlarını çok sevdiğini biliyorum. Bu nedenle biz de maçlar ve kupalar kazanarak onları mutlu edebilmek için en iyisini yapmaya çalışacağız."

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama ve Kokoskov tanıtımı ise şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır.

17 Aralık 1971'de Belgrad'da dünyaya gelen Kokoskov, koçluk kariyerine ülkesinin farklı ekiplerinde başladı. Sırp antrenör, 1999-2000 sezonunda yeni bir maceraya atılarak Missouri Üniversitesi'nin basketbol takımının antrenör ekibinde yer aldı. Kokoskov, bu sayede NCAA'de koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti.

Başarılı antrenör, 2000 yılında NBA'in Los Angeles Clippers ekibinde asistan koç olarak görev yapmaya başladı ve bir NBA takımında koçluk yapan, Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti. 2000-2003 yıllarında Clippers organizasyonunda yer alan koç, 2003'te ise Detroit Pistons'a transfer oldu. Kokoskov, 2004 yılında Detroit'in elde ettiği NBA şampiyonluğunda teknik ekibin bir parçasıydı ve NBA'de şampiyonluk yaşayan ilk Avrupalı koç oldu. Igor Kokoskov, 2006 yılında Houston'da düzenlenen NBA All-Star karşılaşmasında da Doğu Konferansı ekibini yöneten teknik kadronun bir parçasıydı ve All-Star'da koçluk yapan ilk Avrupalı unvanını da elde etti.

2003-2008 yılları arasında Detroit'te görev yapan Kokoskov, 2008'de Phoenix'e transfer oldu ve 2013'e kadar bu takımda asistanlık görevini üstlendi. 2013-14 sezonunda Cleveland Cavaliers, 2014-2015'te de Orlando Magic'te yardımcı antrenörlük yapan Kokoskov, 2015-18 yılları arasında Utah Jazz'ın teknik ekibinin bir parçasıydı. Başarılı çalıştırıcı, 2010 yılında Amerikan vatandaşlığı hakkı da elde etti.

2018-19 sezonu, Igor Kokoskov'un bireysel kariyeri ve Avrupa basketbolu için ayrı bir öneme sahipti. Bu sezonda, daha önce asistan koçluk yaptığı Phoenix Suns'a baş antrenör olarak geçen Kokoskov, Avrupa doğumlu olarak NBA'de çalışan ilk baş antrenör oldu. Kokoskov, 2019 yazında ise Sacramento Kings'e geçti ve burada asistan koçluk kariyerine devam etti.

Koçluk kariyeri NCAA ve NBA'de birçok ilkle dolu olan Kokoskov, milli takımlarda da farklı ve önemli görevlerde yer aldı. 2004-05'te Sırbistan Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2008-2015 yılları arasında da Gürcistan Milli Takımı'nda baş antrenör olarak çalıştı. Sırp antrenör, Gürcistan ile 2011, 2013 ve 2015 Avrupa şampiyonalarında görev yaptı.

2016'da Slovenya Milli Takımı'nın başına geçen Kokoskov, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bu ülkeyi altın madalyaya taşıyarak çok büyük bir başarıya imza attı. Kokoskov'un Slovenya'sı, bu şampiyonanın ilk tur grubunda Fransa ve Yunanistan'ı geride bıraktı, ardından sırasıyla Ukrayna, Letonya ve İspanya'yı mağlup ederek finale yükseldi ve bu turda da Sırbistan'ı geçerek mutlu sona ulaştı. Kokoskov yönetimindeki Slovenya, şampiyonada oynadığı dokuz maçı da kazandı.

Igor Kokoskov, 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nın baş antrenörlük pozisyonuna getirildi ve halen bu görevini de sürdürüyor.

Kariyer özeti:

19 sezon NBA'de görev yaptı. NBA'de asistan koçluk (2000) ve baş antrenörlük (2018) görevi yapan, Amerika doğumlu olmayan ilk koç oldu. NBA All-Star maçında (2006) koç ekibinde görev alan, Amerika doğumlu olmayan ilk koç unvanını aldı.

Utah Jazz'da (2015-18), Orlando Magic'de (2014-15), Cleveland Cavaliers'da (2013-14), Phoenix Suns'da (2008-13), Detroit Pistons'ta (2003-2008) ve Los Angeles Clippers'da (2000-03) asistan koçluk yaptı. Phoneix Suns'da (2018-19) baş antrenörlük yaptı.

Detroit Pistons'da asistan koçluk yaptığı dönemde, NBA'de şampiyonluk yaşayan, Amerika doğumlu olmayan ilk koç oldu (2004).

NBA kariyerinde yedi takımla konferans finallerinde yer aldı, iki takımla da NBA finallerinde bulunma tecrübesi yaşadı.

Gürcistan Milli Takımı ile üç kez Avrupa Şampiyonası'nda baş antrenör olarak boy gösterdi.

Slovenya Milli Takımı ile 2017 yılında baş antrenör olarak Avrupa şampiyonu oldu.

NBA'de 2019-20 sezonunun sonuna dek Sacramento Kings'deki görevine devam edecek olan Igor Kokoskov, NBA sezonu sona erer ermez İstanbul'a gelecek ve takımımızın başındaki yerini alacaktır.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Igor Kokoskov'a hayırlı olmasını diliyor, başarılı antrenörümüze kupalarla dolu nice sezonlar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Amerika Birleşik Devletleri, Malcolm Thomas, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:25 

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'u resmen açıkladı! - Son Dakika Spor
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