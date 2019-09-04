Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
1 saat önce
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni transfer Luiz Gustavo ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni transfer Luiz Gustavo ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında yer alan oyuncular katılmadı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla günü noktaladı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:09
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