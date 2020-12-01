Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
Beşiktaş maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.
Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un tedavileri devam ederken, Mbwana Samatta fitness salonunda çalıştı.
Tolga Ciğerci, Harun Tekin ve Nazım Sangare ise koşu çalışmalarına başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen Sinan Gümüş, bireysel çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli futbolcu karantina süresi dolunca takıma dahil olacak.
Öte yandan gece yarısı İstanbul'a gelecek olan Enner Valencia'ya, sabah PCR testi yapılacak. Sonuç negatif olursa perşembe günü antrenmana katılacak.
- Kaynak: AA
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