Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

2 gün önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının da yer aldığı minyatür kale maçlar yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Victor Moses'ın ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanı sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ile idari menajeri Volkan Ballı da takip etti.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Galatasaray, Fenerbahçe, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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