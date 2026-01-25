Fenerbahçe'de Göztepe Maçı İçin 4 Değişiklik - Son Dakika
Fenerbahçe'de Göztepe Maçı İçin 4 Değişiklik

Fenerbahçe\'de Göztepe Maçı İçin 4 Değişiklik
25.01.2026 20:32
Tedesco, Aston Villa karşılaşmasındaki 11'de Göztepe maçı için 4 oyuncu değiştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Aston Villa maçı 11'ine göre Göztepe müsabakasına 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçında görev verdiği 11'de 4 değişikliğe gitti. Tedesco; Mert Müldür, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın yerine Yiğit Efe Demir, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Anderson Talisca'yı oynattı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Antony Musaba, Anderson Talisca 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın bekledi.

Youssef En-Nesyri, kadroya döndü

Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Göztepe maçıyla kadroya döndü. Sarı-lacivertli formayla son maçına 11 Aralık'ta Brann deplasmanında çıkan En-Nesyri, bu süreçte 3'ü lig, 2'si Türkiye Kupası, 2'si Süper Kupa ve 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere 8 maçta forma giymedi. 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra ağrısı bulunan Edson Alvarez de kadroda yer almadı. Alvarez için maç öncesi kulüpten yapılan açıklamada, perşembe günü Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takım adına fedakarlık yaparak forma giydiği, bugün de ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Tribünlerden destek mesajı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar Göztepe karşılaşmasına da yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma esnasında futbolcular tek tek çağrılarak maça hazırlandı. Tezahürat yapan taraftarlar ilk düdükle birlikte desteğini artırdı.

Öte yandan maraton üst tribününde açılan, 'Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız' pankartıyla destek mesajı verildi. Kuzey tribününde ise üzerinde 'Kupalar yükselecek ellerimizde' yazılı ve Turkcell Süper Kupa, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi kupalarının yer aldığı pankart açıldı. - İSTANBUL

