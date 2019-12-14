Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Zajc depremi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Zajc depremi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Zajc depremi!

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım ve Zajc depremi!, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.


Antrenmanda ayağına darbe alması sebebiyle çalışmayı yarıda bırakan Miha Zajc'ın ayak bileğinde kopma tespit edildi. Sloven oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


Hasan Ali Kaldırım'ın ise ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli oyuncunun ilk devreyi kapattığı öğrenildi.


Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Hasan Kaldırım dışında Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.


Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:40 
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