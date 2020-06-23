Fenerbahçe'de Max Kruse'den sonra Zajc da FIFA'da iddiası

Fenerbahçe'de Max Kruse şokunun yankıları devam ederken, bu kez de Zajc'ın benzer bir yol izlediği öğrenildi.

Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran ve ardından üç yıllık sözleşmesini feshederek Almanya'ya dönen Max Kruse'den sonra Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Geldiği günden bu yana kadroda düzenli olarak süre alamayan Sloven oyuncunun bu tavrı yönetimden tepki çekti. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Zajc'ın gönderilecek isimler arasında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı "nargile" skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirlenmişti

Riva kampında bir anda yangın alarmı çalınca çalışanlar büyük panik yaşamıştı. Alarmın nedeninin ise Kruse'nin odasında içtiği nargile olduğu ortaya çıkınca da skandal patlak vermişti.

VOLKAN DEMİREL, KRUSE'NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Fenerli kurmaylar büyük tepki gösterirken Kruse ile direkt olarak tartışan kişinin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. Volkan'ın sözlerine Kruse'nin de karşılık verdiği öğrenildi. Volkan Demirel'in Alman futbolcuya, "Bu kadar gamsızlık fazla oluyor. Sen hangi dünyada yaşıyorsun" diye çıkıştığı, tartışmanın büyüdüğü ve Volkan'ın çok zor sakinleştirildiği öğrenildi.

FUTBOLCU MUSUN, YÖNETİCİ Mİ?

Yaşanan olayın ardından futbolun başına getirilen kaptan Emre Belözoğlu'ndan da uyarılar alan Kruse, Emre'ye "Futbolcu musun yoksa yönetici mi" diye karşılık vermişti.