Fenerbahçe'de Mke Ankragücü Maçında Kırmızı Kart Gören Mehmet Ekici Tedbirli Olarak Pfdk'ya Sevk...
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Fenerbahçe'de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe'de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:35 Kaynak: İHA
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Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
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