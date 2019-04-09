Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Mke Ankragücü Maçında Kırmızı Kart Gören Mehmet Ekici Tedbirli Olarak Pfdk'ya Sevk...

Fenerbahçe'de Mke Ankragücü Maçında Kırmızı Kart Gören Mehmet Ekici Tedbirli Olarak Pfdk'ya Sevk...

15 dakika önce

Fenerbahçe'de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de Mke Ankragücü Maçında Kırmızı Kart Gören Mehmet Ekici Tedbirli Olarak Pfdk'ya Sevk..., System.String[]
Fenerbahçe'de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:35 Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor
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