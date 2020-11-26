Fenerbahçe'de Perotti idmana çıktı

Samatta sakat, Valencia son testini yaptırıp İstanbul'a dönecek

Gökhan Gönül düz koşulara başladı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile yaptığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, maske ile salonda çalışmalara başladı. Tecrübeli kalecinin, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği bildirildi.