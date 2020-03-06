Fenerbahçe'de Scolari sesleri! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Scolari sesleri!

6 saat önce

En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor.

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En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.


Kovac'ın sezon ortasında takımın başına geçmek istememesi nedeniyle alternatif isimler üzerinde duran F. Bahçe'nin Scolari'ye sıcak baktığı belirtiliyor.


Yönetimin Kovac'ın ikna edilememesi halinde Brezilyalı teknik adamla temasları sıklaştıracağı ileri sürüldü.


Geçtiğimiz dönemlerde de Brezilyalı hocalar yönetiminde şampiyonluklar yaşayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Scolari ismini daha çok konuşmaya başladı.


DEVLERİ ÇALIŞTIRDI


Ülkesi Brezilya ile Portekiz milli takımlarını çalıştıran Scolari, İngiltere'de de Chelsea'de görev yaptı. 71 yaşındaki hoca, Brezilya'nın da önde kulüpleri Palmeiras, Gremio, Cruzeiro'da teknik direktör olarak çalıştı.


2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın başında olan Scolari Türkiye'yi iki kez devirdiği organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.


Brezilya'da ilk şampiyonluğunu 1995-96'da Gremio ile kazanan tecrübeli hoca, 2017-2018'de de Palmerias'ı 10. şampiyonluğuna taşımıştı.


1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından Kuveyt Milli Takımı'ndan ayrılarak Cricuma'nın başına geçti. Brezilya Kupası kazanarak koleksiyonuna başladı. (Bu kupayı 4 kez kazandı.)


Çin'de Guangzhou Evergrande'yi çalıştırdı ve burada tam 7 kupa kazandı.


Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i Gremio ve Palmerias'la iki kez kazandı.


Özbekistan'da Bunyodkor Taşkent'i çalıştırdı ve burada şampiyonluk (2008-2009) yaşadı.


Koleksiyonunda 19 kupa bulunuyor. (Sabah)

Luiz Felipe Scolari, Gremio FBPA, Palmeiras, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:05 
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