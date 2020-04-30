Fenerbahçe'de Semih Özsoy için sürpriz iddia - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Semih Özsoy için sürpriz iddia

6 saat önce

Fenerbahçe için bu sezon Türk Havayolları Euroleague'de ve basketbol ligi'nde işler istenildiği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'de Semih Özsoy için sürpriz iddia, System.String[]

Fenerbahçe için bu sezon Türk Havayolları Euroleague'de ve basketbol ligi'nde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.


Ajansspor'un haberine göre; son yıllarda başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması çok dikkat çekici bir gelişme oldu.


Obradovic ile sözleşme imzalanıyor


Turnaoğlu bundan sonra basketbol şubesinin her şeyiyle ilgilenecek.Tankut Turnaoğlu dönemi ile birlikte Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Zeljko Obradovic ile de görüşülerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.


Fenerbahçe Beko yeni sezonda bütçeyi azaltacak ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak. Obradovic'in isteği doğrultusunda maliyeti uygun isimler kadroya dahil edilecek.



Malcolm Thomas, Semih Özsoy, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:00 

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