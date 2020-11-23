Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam - Son Dakika

Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam

23.11.2020 20:37
Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edilirken; Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertliler, bu antrenmanla Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam
Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam
Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam

Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam - Son Dakika Spor


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