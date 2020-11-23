Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor hazırlıkları tamam
23.11.2020 20:37
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Gökhan Gönül
, Harun Tekin
, Tolga Ciğerci
ve Nazım Sangare'nin tedavilerine devam edilirken; Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Sarı lacivertliler, bu antrenmanla Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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