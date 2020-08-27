Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı hazırlık karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul 'a dönecek.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yapan futbolcuların, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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