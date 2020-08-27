Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yapan futbolcuların, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı hazırlık karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 22:45 - Kaynak: AA
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