Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Dar alanda pasla süren idmanın, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Tedavileri devam eden Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un yer almadığı idmanda karantina süreci sona eren ve dün düz koşulara başlayan Enner Valencia'nın takımla çalışmalara başladığı belirtildi. Sinan Gümüş, Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı bireysel program uyguladığı idmanda Mbwana Samatta'nın salonda fitness çalışması yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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