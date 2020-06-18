Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile görüşmelerde son durum!

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'daki görevine devam edecek mi? Geçtiğimiz günlerde Sırbistan'dan Türkiye'ye dönen ve Fenerbahçe yöneticileri ile görüşme yapan Obradovic konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.



beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonla ilgili görüşmeler dördüncü gününe girildi. Görüşmelerde İlk güne oranla daha olumlu bir hava yaşandığı belirtilirken yola Obradovic ile devam edilmesi durumundaki planlamanın detaylarının konuşulduğu kaydedildi.



Obradovic'in yarın Belgrad'a döneceği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği ifade edildi. Fenerbahçe'de Obradovic'in geleceğinin bir hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.



