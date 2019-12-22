Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun sonunda basketbol kariyerini noktalayan Birsel Vardarlı Demirmen için jübile düzenledi.

Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun sonunda basketbol kariyerini noktalayan Birsel Vardarlı Demirmen için jübile düzenledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun sahasındaki Bellona Kayseri Basketbol maçı öncesinde, sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu için veda töreni organize edildi.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncular katıldı.

Sahaya son kez Fenerbahçe formasıyla çıkan Birsel Vardarlı Demirmen için Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımlarında forma giyen oyuncular arasında 3 dakikalık gösteri maçı yapıldı.

Törende konuşma yapan Ali Koç, Fenerbahçe'nin spor kulübü olma bilinciyle önemli oyuncular yetiştirdiğini belirterek, "Bu camiaya hizmet eden herkes bizler için bir değerdir. Bazıları vardır ki hizmetleri, başarıları, camiamıza kazandırdıkları, örnek kişilikleri ve asil duruşlarıyla tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bir adım öteye gidip efsane olmuşlardır. Birsel, bu sporculardan biridir. Birsel, enerjisi, hırsı, Fenerbahçe'ye olan sevdası, lider kişiliği ve iyi insan olması vesilesiyle tarihimize efsane kaptan olarak adını yazdırmayı fazlasıyla hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Birsel Vardarlı Demirmen'in, Fenerbahçe tarihine geçtiğini vurgulayan Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Herkese nasip olmaz. 13 yıl, 675 maç ve toplam 22 kupa. Genç nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır. Bu, hem Türk basketbolu hem de Türk kadını için müthiş bir gurur kaynağıdır. Umarım bu camiayla yolların tekrar kesişir. Yolun açık olsun. Senin formanı emekliye ayırmak bana nasip oldu."

"Fenerbahçe taraftarına minnettarım"

Birsel Vardarlı Demirmen, veda töreninin yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Birsel, "Tarihi anı benimle paylaşmanız çok önemli. Çok duygusalım. Bu güzel günde ağlamak istemiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana bu unutulmaz anları yaşattığınız için Sayın Ali Koç, Semih Özsoy, Metin Sipahioğlu ile yönetim kurulu üyelerine ve bende çok emeği olan eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin büyük taraftarına da bana göstermiş oldukları sevgi, saygı ve destek için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Forması emekliye ayrıldı

Birsel Vardarlı Demirmen'in Fenerbahçe'de giydiği 7 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Birsel'in 7 numaralı forması, düzenlenen törenle Metro Enerji Salonu'na asıldı. Birsel Vardarlı Demirmen, 13 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile 10 lig, 6 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Öte yandan Ali Koç, Birsel Vardarlı Demirmen'e plaket takdim etti, takım kaptanı Tuğçe Canıtez ise Birsel'e imzalı Fenerbahçe forması verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Birsel Vardarlı, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

3-1 kazandıkları maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan istifa sinyali!
Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi! Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!

Son Dakika Haberleri
23:36 Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki - Son Dakika Spor
23:34 İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı - Son Dakika Spor
23:33 Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor - Son Dakika Spor
23:33 Darüşşafaka Tekfen 88-77 OGM Ormanspor - Son Dakika Spor
23:33 Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor
22:14 Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e jübile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]