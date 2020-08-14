Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaraylı futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Galatasaray'da tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde 2 futbolcuda testin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü'nün iki oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - İSTANBUL