Jhon Duran Zenit'e Kiralık Gitmekte

RUS ekibi Zenit'in, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurmasının ardından Sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."