Jhon Duran Zenit'e Kiralık Gitmekte

RUS ekibi Zenit'in, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurmasının ardından Sarı-lacivertli kulüpten de bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
