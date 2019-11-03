Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacakları maç için Kayseri'ye giderken kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacakları maç için Kayseri'ye giderken kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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