Fenerbahçe'den kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı
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Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacakları maç için Kayseri'ye giderken kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacakları maç için Kayseri'ye giderken kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi desteklemek için Kayseri'ye giden taraftarların aracının kaza yaptığı belirtilerek, "5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.
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