Fenerbahçe’den Kütüphane Açılışı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunun kütüphane açılışına katıldı.

Başkan Saran, "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) Mersin Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulunda yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

Okulda öğrenciler ve Fenerbahçe taraftarlarınca karşılanan Saran, her deplasmana büyük bir heyecanla gittiklerini söyledi.

Bugün ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirten Saran, "Bu heyecanın büyük bir kısmı çocuklarla buluştuğumuz içindir. Başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük bir keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizlerin de bir katkısı varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız. En büyük Fenerbahçe." dedi.

Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın Fenerbahçe İlkokulu isteği için ise "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözü vermeyelim ama inşallah bugün burada çok güzel bir şeyin başlangıcı olacak. Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası çok güzel bir okul. Kırsalda olması, gençlerin enerjisi çok güzel. Buradan inşallah 3 puanla ayrılacağız." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise okuldaki öğrencilerin birinci takımının Alanyaspor, ikinci takımlarının Fenerbahçe olduğunu belirterek, bu projede Alanya'dan bir okulun da bulunmasından dolayı katkısı olanlara teşekkür etti.

İlçede her türlü okullarının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece bir okul eksik. Bu okul da Fenerbahçe İlkokulu. Sizlerden Alanya'mıza bir Fenerbahçe okulu bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Saran'a Fenerbahçe logolu ipek kozasından yapılan tablo hediye edildi.

Saran, beraberindekilerle okulu gezerek, kütüphanenin açılışını yaptı.