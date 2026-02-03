Fenerbahçe, Erzurumspor'a Hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcuların, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel antrenmanlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.