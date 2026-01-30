Fenerbahçe, FCSB ile Berabere Kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

National Arena'da oynanan müsabakanın 19. dakikasında İsmail Yüksek'in kafayla attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına bu skorla gitti.

Fenerbahçe file bekçisi Ederson, ilk 45 dakikada 4, ikinci yarıda da 3 net pozisyonda kalesini gole kapattı. Romanya ekibi 71. dakikada Cisotti ile eşitliği yakalarken müsabaka da bu skorla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 12 yaparak lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. FCSB ise 7 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.

Rakibi yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak son 16 turu için play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi yarın belli olacak.

Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde İngiltere'nin Nottingham Forest ya da Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle eşleşecek.

İsmail Yüksek, Avrupa'da lig aşamasındaki ilk golünü attı

FCSB karşısında 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında kafayla topu ağlara gönderen İsmail Yüksek, kariyerinde ilk kez Avrupa maçlarında grup ve lig aşamalarında gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli formayla daha önce Avrupa maçlarında 2 kez gol kaydeden milli futbolcu, 2 golü de eleme maçlarında atmıştı.

Avrupa arenasında ilk golünü 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde iç sahada 4-1 kazanılan Austria Wien maçında kaydeden İsmail Yüksek, 2023-2024 sezonunda da UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde deplasmanda 4-0 kazanılan Zimbru maçında gol sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de de 1 kez fileleri sarsan İsmail, 29. resmi maçında 2. golünü kaydetti.

27 bin 752 taraftar takip etti

FCSB-Fenerbahçe müsabakasını 27 bin 752 seyirci takip etti.

55 bin 600 kişilik National Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken FCSB taraftarları ise yönetime tepki gösterdiği için tribünlerin çoğunluğunu boş bıraktı.