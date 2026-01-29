Fenerbahçe, FCSB ile karşılaşıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)
FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
