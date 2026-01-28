Fenerbahçe FCSB Maçına Hazır - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe FCSB Maçına Hazır

Fenerbahçe FCSB Maçına Hazır
28.01.2026 13:28
Fenerbahçe, FCSB maçı için antrenmanını tamamladı. Edson Alvarez kadroda yok, diğer oyuncular hazırlıkta.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Romanya ekibi FCSB ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 30 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam ederken, daha sonra yarı sahada iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

Göztepe karşılaşmasında ağrıları nedeniyle kadroda yer almayan Edson Alvarez antrenmana katılmazken, sakatlıklarını atlatan Archie Brown ile Levent Mercan takımdan ayrı olarak düz koşu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise FCSB maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertli kafile, saat 16.20'de Bükreş'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

