Fenerbahçe, FCSB Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, FCSB Maçına Hazır

Fenerbahçe, FCSB Maçına Hazır
28.01.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedesco, FCSB maçında galip gelmek istediklerini belirtti ve rakiplerinin motivasyonuna dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kazanmak istediklerini vurguladı.

Mücadelenin oynanacağı National Arena'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, Rumen ekibinin aldığı kötü sonuçların yarınki maçı etkilemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların yüksek motivasyonla sahaya çıktığının altını çizen Tedesco, "Rakibin hala ilk 24'te yer alma ihtimali var. Biz ilk 24'teyiz. Yarın motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum. Feyenoord'a karşı 3-1 geriden gelip kazandılar. Savaşan bir takım ve kalabalık taraftarları var. Biz iyi bir maç çıkarıp galip gelmek istiyoruz." dedi.

Bugün yapılan antrenmanın ardından bacağında ağrı hissettiği için Romanya kafilesinde yer almayan Jhon Duran'la ilgili de konuşan Tedesco, "Jhon Duran bugün antrenmanı tamamladı ama antrenman bitince bacağında bir ağrı şikayeti oldu. Kontrollerin yapılmasını beklememiz gerekiyor. Umuyorum ki ciddi bir durumu yoktur. Takımla gelemedi. Nasıl bir kadroyla çıkacağımızı bu akşam konuşacağız ve kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz"

Domenico Tedesco, sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan'ın bireysel çalışmalara başlamasının kendileri için çok güzel haber olduğunu dile getirdi.

Her iki oyuncunun yakında takıma dahil olacağının altını çizen Tedesco, "6 hafta boyunca 2 sol bekin de sakat olması kolay değil. Ama bu durumu Nelson, Mert Müldür ve Yiğit Efe'yle telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Bunu Zagreb'te yapmıştık. Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yle merkezde iyi bir ikili yakalamıştık. Yarın Milan Skriniar yok. Değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlara baktığınız zaman 2 stoper genelde sabittir. Biz de iyi bir çift yakaladık orada. Jayden'ı solda oynatabiliriz ama bu sefer de başka problemler çıkıyor. Kendisi bana gelip sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu çok pozitif bir durum, bütün oyuncularım hocasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak merkezdeki isimlerden birisi zaten olmayacak. Jayden'ın solda oynaması mümkün ama bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Mart ayının sonunda Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası Elemesi mücadelesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, şunları aktardı:

"Bizim çok fazla maçımız var ve kendi işimize odaklanıyorum. İstanbul'da atmosfer gayet iyi. Antrenmanımızı gerçekleştirdik. İyi bir mod var takımda. Avrupa arenaları her zaman güzel olur."

Rumen bir basın mensubunun, kulübün sahibinin teknik kararlara karıştığını ve bu konu hakkında Tedesco'nun görüşünü sorması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Futbolda bazen iyi, bazen kötü dönemler olabilir. Bir teknik direktör hata yapınca bunu dile getirmesi güzel. Futbol böyle, çok fazla duygu var. Günün sonunda kulübün başkanı da olsa, sahibi de olsa, onların fikirlerini kabul etmemiz gerekiyor. Önemli olan bir olmak. Ben kariyerimde bir başkanın ya da kulüp sahibinin teknik kararlara karıştığı bir durum yaşamadım. Bu yüzden maşallah." yorumunu yaptı.

Fred: "Biz kazanmak için geldik"

Domenico Tedesco'yla birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Fred, orta sahadaki eksik isimlere dikkati çekti.

Devre arasında kadroya katılan ve listede ismi olmadığı için yarın forma giyemeyecek Matteo Guendouzi'nin takıma katıldıktan sonra iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Fred, bir diğer orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de sakatlık yaşadığını söyledi.

Kimin oynayacağına teknik direktör Tedesco'nun karar vereceğini vurgulayan Fred, "Biz kazanmak için geldik. Kimin oynadığından bağımsız olarak biz biriz. Yarını bekliyoruz. İyi bir maç çıkararak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk'te birlikte çalıştığı Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili de konuşan Fred, "Lucescu iyi birisi. Beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Kendisi harika bir teknik direktör. Geçmişte başardıklarını biliyorsunuz. Lucescu bana Avrupa'da güvenen ilk teknik adamdı. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Hala teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, FCSB Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Datça’da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı

19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
16:17
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
12:18
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 20:10:39. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, FCSB Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.