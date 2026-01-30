Fenerbahçe, FCSB'ye Karşı 1-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe, FCSB'ye Karşı 1-0 Önde

30.01.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, FCSB karşısında ilk yarıyı İsmail Yüksek'in golüyle 1-0 önde kapattı.

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic (Sırbistan)

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Gol: Dk. 19 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 28 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın volesinde top yandan dışarı gitti.

10. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Politic'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan oyun alanına döndü.

17. dakikada soldan Mert Müldür'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in gelişine şutunda kalecinin direk dibinden çeldiği topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

18. dakikada sağdan Nene'nin altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

31. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen ve ceza sahası için sol çağrazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasından topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Miculescu'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren ve burada Oosterwolde'den sıyrılan Thiam'ın şutunda Ederson topu oyun alanına çeldi.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, FCSB'ye Karşı 1-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:55
Canlı anlatım: Bükreş’te ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Bükreş'te ikinci gol geldi
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 00:54:08. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, FCSB'ye Karşı 1-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.