Fenerbahçe 'feda' dedi

Salgının yaratacağı mali sıkıntıların önüne geçmek için startı veren Fenerbahçe'de yönetim, kaptan Emre aracılığıyla futbolcuların kapılarını tek tek çaldı. Oyunculardan büyük oranda olumu dönüş gelmesi yüzleri güldürdü.



Koronavirüs salgınından sonra bütün taşların yerinden oynayacağı tahmin edilen spor kulüplerinde, Türkiye'de ilk 'feda' hamlesini başlatan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Valiliği'nin salgını sebebiyle yardıma muh



taç aileler için başlattığı VEFA Kampanya'sına 5 milyon TL'lik katkıda bulunmasına öncülük eden kaptan Emre Belözoğlu 'feda' için de başroldeydi. Kaptanın aracılığıyla sarı lacivertli futbolcuların kapılarını tek tek çalan yöneticiler, büyük oranda olumu dönüşler almanın sevincini yaşadılar.



Hasan Ali Kaldırım beklemede



TaKım arkadaşlarıyla görüşerek nabız yoklaması yapan kaptan Emre Belözoğlu, maaşından ciddi bir fedakarlık yaparak öncülük görevini yerine getirdi. Yönetim adına arkadaşlarıyla temas kuran tecrübeli futbolcuya ikinci 'Evet' takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'ten gelirken ardından diğer bir kaptan Ozan Tufan da indirimi kabul etti. Daha sonra Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz kaptana oyunu yanıt verirken, sadece Hasan Ali Kaldırım'ın düşünme payı istediği öğrenildi.



Reddedene 2. kez sorulmayacak



Sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulaması nedeniyle telefonda gerçekleşen nabız yoklamalarının önümüzdeki hafta da süreceği belirtilirken, yönetimin maaşında indirimi kabul etmeyenlerle ikinci bir görüşme yapmayacağı öğrenildi. Ancak yaşanan sıkıntılı günlerde bu uygulamanın dışında kalan futbolcuların Fenerbahçe'de kalması da pek mümkün görünmüyor. Sarı lacivertlilerde forma şansı bulamayan ve memnuniyetsizlikler yaşayan oyuncular dışında takımın tamamının bu uygulamaya 'Evet' demesinin beklendiği de ifade edildi.



F.BAHÇE'DE KiM NE ALIYOR?



Nabil Dirar 3 milyon euro, Garry Rodrigues 2.5 milyon euro, Max Kruse 2.5 milyon euro, Vedat Muriç 2.2 milyon euro, Harun Tekin 1,5 milyon euro, Serdar Aziz 2 milyon euro, Sadık Çiftpınar 1 milyon euro, H.Ali Kaldırım 1,8 milyon euro, Mauricio Isla 1,6 milyon euro, Luis Gustavo 2,7 milyon euro, Jailson 1,8 milyon euro, Ozan Tufan 1,5 milyon euro, Tolgay Arslan 2 milyon euro, Tolga Ciğerci 1 milyon euro, Emre Belözoğlu 2 milyon euro, Deniz Türüç 1,6 milyon euro, Miha Zajc 1,8 milyon euro, Mehmet Ekici 1,8 milyon euro, Alper Potuk 1,1 milyon euro, Mevlüt Erdinç 1,2 milyon euro, Simone Falette 0,7 milyon euro.



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