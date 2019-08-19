Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Frey'i kiraladı
Son Dakika Güncel Haber

Fenerbahçe, Frey'i kiraladı

31 dakika önce

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Frey'i kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı. Frey, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terlettiği 25 maçta 5 gole imza atmıştı.
(İHA)
Michael Frey, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı!
Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladığını resmen açıkladı İdmanda sakatlanan Domagoj Vida, hastaneye kaldırıldı! Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı! Kredi büyümesi kriteri getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:57:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Frey'i kiraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]