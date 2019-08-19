Fenerbahçe, Frey'i kiraladı
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Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:25 Kaynak: İHA
, İsviçreli futbolcu Michael Frey
'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya
Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı. Frey, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terlettiği 25 maçta 5 gole imza atmıştı.
(İHA)
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