Fenerbahçe, Jailson için Dalian ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Jailson'un Çin ekibi Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:17 - Kaynak: İHA
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