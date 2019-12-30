Fenerbahçe geçen sezonu geride bıraktı - Son Dakika
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Fenerbahçe geçen sezonu geride bıraktı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon ise devreye 16 puanla girmişti.


Süper Lig'in ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Fenerbahçe de söz konusu periyodun son maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 31 puanla hem ilk devreyi hem de 2019 yılını tamamladı. Geçtiğimiz sezon 17 haftada 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise Ersun Yanal ile 2018-2019'un 17 maçlık bölümünden 15 puan daha fazla elde etti.


Geçen yılı geride bıraktı


Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk yarısında 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, 16 gol atıp ve kalesinde 23 gol görmüştü. İstanbul temsilcisi, bu sezon ise 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmeyi başardı. Kanarya, rakip ağlara 34 gol atarken, kalesini ise 21 gole kapatamadı.


Vedat, Soldado'yu 17 haftada geçti


Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 16 müsabakada 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon toplamda 6 gol atan Roberto Soldado'yu ligin ilk yarısında geçmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Kosovalı futbolcudan sonra en golcü isim 3 golle Garry Rodrigues olurken, Max Kruse'nin de 2 gol, 6 asisti bulunuyor.


Kiralık sayısı 4'ten 2'ye düştü


Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Yassine Benzia, Islam Slimani, Andre Ayew ve Victor Moses'ı kiralık olarak kadrosunda bulundururken, sezon sonunda bu oyunculardan sadece Moses ile yola devam etti. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i de kiralayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında kadrosunda sadece 2 futbolcuya kiralık olarak şans verdi. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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