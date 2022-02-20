Fenerbahçe, Giresun'un ardından Hatay'a da kaybetmedi - Son Dakika

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Hatayspor'u da 2 golle geçti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci maçını kazandı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Giresunspor mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrılmış, bu müsabakada goller Enner Valencia ve Dimitrios Pelkas'tan gelmişti. Fenerbahçe, ligin 26. haftasında ise Hatayspor'u Serdar Dursun'un 67 ve 81. dakikalarda attığı iki penaltı golüyle 2-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)