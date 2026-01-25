Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 Berabere Kaldı

25.01.2026 22:16
Fenerbahçe, 19. haftada Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Müsabakanın 16. dakikasında Dorgeles Nene'nin golüyle ööne geçen sarı-lacivertlilerin 18. dakikada Anthony Musaba ile bir pozisyonu direkten döndü. Savunmada yapılan bir hatayla 24. dakikada Janderson'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Maçın ikinci yarısında oyunu rakip ceza sahasına yıkan ve kenarlardan yüklenen Fenerbahçe, kapalı Göztepe savunmasını aşamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

Nene 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, ligde 4. golünü kaydetti.

Müsabakanın 16. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan 23 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği ağlarına 1, Kayserispor'a ise 2 gol kaydetmişti.

Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

İsmail sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, sakatlık yaşarak oyuna devam edemedi.

Maçın 36. dakikasında kendisini yere bırakan İsmail, sahadaki tedavisinin ardından 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

